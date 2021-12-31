فيروس كورونا يبعد مهاجم "الهلال" عن مباراة السوبر السعودي

يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل

أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، إصابة صالح الشهري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.



وقال النادي في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "قرّر الجهاز الفني إراحة لاعبي الهلال عن التدريبات غداً، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأحد، فيما أوضحت الفحوص التي أجراها اللاعب صالح الشهري إصابته بفيروس كورونا -شفاه الله-".



وتنتظر الهلال يوم الخميس السادس من يناير المقبل، مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي في نسخته الثامنة، والتي تجمعه مع الفيصلي (بطل كأس خادم الحرمين الشريفين)، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.