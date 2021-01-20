الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من كورونا وصلت إلى 60 دولة

قالت: الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا ويُعتقد أنها أكثر عدوى

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع؛ وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المنظمة في بيان: إن النسخة المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ويعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية؛ رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة حتى اليوم.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442 09:31 AM

قالت: الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا ويُعتقد أنها أكثر عدوى

الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من كورونا وصلت إلى 60 دولة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع؛ وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المنظمة في بيان: إن النسخة المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ويعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية؛ رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة حتى اليوم.

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