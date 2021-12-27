الجوف.. توفير وحدات سكنية وشراكة القطاع الخاص في اجتماع لأمير المنطقة

مناقشات وإشادة بما تقدمه الوزارة من جهود لـ"خدمة مختلف الفئات المستفيدة"

ناقش أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، سير العمل في مشروعات الإسكان التنموي بالمنطقة والشراكات مع القطاع الخاص لخدمة المستفيدين؛ وذلك عبر اجتماع عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، مع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي.

واستعرض مدير عام شؤون الإسكان، حمود بن خالد الشمري، جهود اللجنة في توفير الوحدات السكنية وعقد الشراكات مع القطاع الخاص والمستجدات والتحديات وما تم إنجازه، مبيناً خلال العرض أبرز ما وفرته الشراكات مع القطاع الخاص في مجال المواصلات والأغذية والخدمات الأخرى.

وأشاد الأمير بما تبذله وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشركائها من جهودٍ متميزة لخدمة مختلف الفئات المستفيدة من الإسكان التنموي، مشدداً على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض مشروعات الإسكان التنموي، لافتاً النظر إلى أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في تطوير البرنامج وتوفير الوحدات السكنية للمستفيدين بجودة عالية.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف إلى توفير وحدات سكنية للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها.