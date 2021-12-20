"مستشفى فهد" بجدة يقيم فعالية عن التغذية وكبار السن تحت شعار "كبارنا بركتنا"

للمساهمة في تحسين الحالة الغذائية ورفع جودة الحياة لديهم

نظم مستشفى الملك فهد بجدة اليوم فعالية عن التغذية وكبار السن تحت شعار "كبارنا بركتنا"، استهدفت الصحة العامة لكبار السن .

وتضمنت الفعالية عدة أركان توعوية وتثقيفية تُسهم في تحسين الحالة الغذائية والصحية ورفع جودة الحياة لكبارنا.

وشاركت أقسام المستشفى في تلك المناسبة وهي: التواصل والعلاقات والتوعية الصحية، والتغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، والرعاية الممتدة، والطب النفسي، والخدمة الاجتماعية.

وعقدت الفعالية برعاية المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور محمد بن حسن باجبير.

وتم خلال الفعالية تخصيص العديد من الأركان لاستقبال كبار السن وتقديم المشورة لهم سواء كانت طبية أو صحية أو توعوية تثقيفية عن التغذية الصحية، وذلك من قِبل مختصين بالتغذية والعلاج الطبيعي وكذلك الأطباء المختصين من بعض الأقسام الطبية ذات العلاقة.

كما قدم المستشفى لكبار السن العديد من المنشورات التوعوية والهدايا لهذه المناسبة لكبار السن، ولاقت إقبالاً كبيرًا من جميع فئات المجتمع وخصوصًا كبار السن.

وتأتي الفعالية في إطار حرص مستشفى الملك فهد والعزيزية بجدة على الاهتمام بتلك الشريحة لتعزيز التغذية الصحية لديهم.