الكويت تسلم أفراد "الخلية الإخوانية" لمصر

"الداخلية" تواصل التحقيقات لكشف أعضاء آخرين

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأن الكويت سلمت إلى السلطات المصرية ثمانية أشخاص، ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها، حسبما ذكرت "رويترز" اليوم (الاثنين).

ونقلت الوكالة عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية قوله في وقت متأخر أمس: "إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين".

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية اليوم أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الجمعة الماضي أن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى خلية إرهابية تتبع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عامًا.