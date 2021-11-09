أمطارٌ غزيرة تهدم منزلاً من طابقين وسط العاصمة الجزائرية

انتشال طفل مصاب .. والبحث جارٍ عن شخصين

تسببت أمطارٌ غزيرة اليوم (الثلاثاء) في انهيار منزل مأهول مكون من طابقين وسط العاصمة الجزائرية.

أوضح مدير فرع الإعلام في الحماية المدنية الجزائرية العقيد فاروق عاشور، أن المبنى انهار بعد انجراف التربة بسبب تساقط الأمطار، وفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية.

وبيّن أن وحدات الحماية المدنية انتشلت طفلاً مصابًا، فيما تواصل البحث تحت الأنقاض عن شخصين، كانوا موجودين في المبنى لحظة انهياره.