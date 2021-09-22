الطائف تكتسي اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني الـ91

الجهات المعنية أكملت استعداداتها وتم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات



اكتست شوارع وطرق وميادين محافظة الطائف اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ91.

وأظهرت الصور إنهاء الجهات المعنية بمحافظة الطائف استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية؛ إذ توشحت شوارع وجسور محافظة الطائف وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات.



