مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 350 سلة غذائية في الخرطوم

في منطقة أبو قرون بشرق النيل.. استفاد منها 2,100 فرد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس 350 سلة غذائية في منطقة أبو قرون بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 2,100 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق.