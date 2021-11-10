بـ88 جلسة شاطئية الواجهة البحرية في عسير تبدأ استقبال الزوّار

ممشى بعرض 20 م ومسطحات خضراء وإنارة وأشجار متنوعة

بدأت الواجهة البحرية بساحل منطقة عسير على البحر الأحمر باستقبال زوّارها، حيث أنهت بلدية الساحل جميع التجهيزات لاستقبال المتنزهين أخيراً.

أوضح رئيس بلدية الساحل ناصر الشهراني، أنه تمت تهيئة عدد ۸۸ جلسة شاطئية وإعادة دهان الجلسات بالكامل وصيانة مرافق الواجهة البحرية وتهيئة الممشى البحري على امتداد الواجهة، بعرض 20 متراً، كما تمت إعادة زراعة المسطحات الخضراء التي تصل مساحتها إلى 200 ألف م2.

وأشار الشهراني، الى أن الواجهة البحرية تحتوي على جلسات واستراحات قصيرة تحيط بها الأزهار من كل جانب، إضافة الى تزويدها بإضاءات "هاي ماست" وأكثر من 55 عمود إنارة بارتفاع 14 متراً، إضافة الى الأعمدة الديكورية المنتشرة على جنبات الواجهة البحرية وفي ممراتها.

وبيّن أنه تمّ تجهيز المسجد الرئيس وصيانة دورات المياه الخاصة به وقص وتهذيب المسطحات الخضراء بإجمالي 85 ألف م2 وتقليم عدد 520 نخلة و۲۰۰۰ من الأشجار المتنوعة وإعادة زراعة ۲۰ ألف م2 من المسطحات الخضراء وإعادة تأهيل نحو 65 ألف م2 من المسطحات الخضراء وزراعة 5000 وردة بأماكن مختلفة علاوة على صيانة شبكات الري.

وتمت إعادة دهان عدد ۷۰۰ عمود إنارة، وصيانة منطقتي الألعاب للأطفال على مساحة 750 م٢ للمنطقة الواحدة، وتسوية وتجهيز رمل الشاطئ، كما تم تخصيص 110 من القوى البشرية، وفرق عمل تعمل على مدار الساعة، لتنظيف وصيانة وتعقيم الواجهة.