"هلال الباحة" يحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية

بتنظيم محاضرات توعوية بالمدارس والإدارات الحكومية

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة احتفالاً باليوم العالمي للإسعافات الأولية، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات، بدأت يوم الأحد الموافق 2019/09/15 بمحاضرات توعوية وإسعافية، قُدمت لجميع الفئات العمرية للطلاب والطالبات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني إن تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية يأتي حرصًا من الهيئة على نشر رسالتها بأهمية الإسعافات الأولية، ونشر ثقافة التوعة الإسعافية، وأهمية حصول المجتمع على دورات برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، والتسجيل بموقع تدريب هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأوضح "الزهراني" أن الاحتفالات اشتملت على تنظيم محاضرات توعوية بمدارس المنطقة ومحافظاتها، كما أُقيمت بعض المحاضرات لعدد من الإدارات الحكومية، كشرطة المنطقة بجرب، وأمن الطرق بجرب. واستفاد من المحاضرات عدد من منسوبي الجهات الحكومية.. كما تواصلت المحاضرات بإقامتها بـ24 مدرسة بمشاركة 1580 طالبًا وطالبة.

وتابع "الزهراني": أُقيم أيضًا ركن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، مع ذكر أبرز الحالات الحرجة، وكيفية التعامل معها للحد من مضاعفاتها، والتطبيق العملي على الدمى لبعض الحالات، والإجابة عن أسئلة الزوار.. كما ضم ركنًا لاستقبال الراغبين بالتطوع بالهيئة، والتسجيل ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وركنًا تعريفيًّا عن تطبيق «أسعفني» الذي يخدم جميع أفراد المجتمع، خاصة ذوي الإعاقة من فئة الصم والبكم لتقديم البلاغات؛ إذ بإمكانهم طلب الخدمة الإسعافية عن طريق التطبيق، وتحديد الموقع بدقة للحالة الإسعافية دون الحاجة للتواصل هاتفيًّا مع مركز عمليات الهلال الأحمر. ويتوافر التطبيق بـ9 لغات مختلفة؛ ليسهل استخدامه من قِبل المواطنين والمقيمين على حد سواء.