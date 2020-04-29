مستشفى الخرمة يوزع وجبات الإفطار على رجال الأمن بمواقعهم

مبادرة لقسم الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع "صحة الطائف"

نفّذ قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الخرمة العام مبادرة تطوعية لتفطير رجال الأمن في النقاط التفتيشية داخل المحافظة وخارجها، وذلك بإشراف إدارة المستشفى والشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

وقد تم توزيع وجبات الإفطار على رجال الأمن بنقاطهم الأمنية، تقديراً لجهودهم في تطبيق ساعات منع التجول بالخرمة للحد من انتشار فيروس "كورونا".