"الأرصاد" تنبه الباحة: سحب رعدية ممطرة وتدنٍ في مدى الرؤية

تشمل الحالة العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا لمنطقة الباحة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن الباحة تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.