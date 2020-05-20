6 مدن سعودية تسجل 2054 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مكة والمدينة والرياض وجدة والهفوف والدمام

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والهفوف، والدمام" 1965 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2691 حالة.

وتوزعت الـ1965 حالة على: الرياض 830، وجدة 311، ومكة 306، والمدينة 236، والدمام 157، والهفوف 140 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 62545 حالة، منها 28545 حالة نشطة، و276 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 33478 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 339 حالة وفاة.