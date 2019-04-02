هدف "سعودي" يتنافس على لقب الأفضل في تاريخ دوري أبطال "آسيا"

دشّن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي استفتاءً عبر موقعه الرسمي بشأن الهدف الأفضل في تاريخ دوري أبطال آسيا منذ استحداثها مؤخراً.

وجاء هدف اللاعب سعود كريري نجم الاتحاد وقتها في مرمى الوحدة الإماراتي في عام 2010 ليقارن بهدف اللاعب علي باييف نجم لوكوموتيف والذي كان أيضاً في مرمى الوحدة في النسخة الحالية لعام 2018.

وحتى موعد كتابة هذه السطور فإن اللاعب سعود كريري يطل متأخراً في نتيجة الأصوات حيث حصل على نسبة 34‎%‎ فيما يتفوق عليه باييف بنسبة مصوتين بلغ نحو 64 ‎%.

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02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440 11:05 PM

هدف "سعودي" يتنافس على لقب الأفضل في تاريخ دوري أبطال "آسيا"

محمد السيّد

الرياض

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دشّن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي استفتاءً عبر موقعه الرسمي بشأن الهدف الأفضل في تاريخ دوري أبطال آسيا منذ استحداثها مؤخراً.

وجاء هدف اللاعب سعود كريري نجم الاتحاد وقتها في مرمى الوحدة الإماراتي في عام 2010 ليقارن بهدف اللاعب علي باييف نجم لوكوموتيف والذي كان أيضاً في مرمى الوحدة في النسخة الحالية لعام 2018.

وحتى موعد كتابة هذه السطور فإن اللاعب سعود كريري يطل متأخراً في نتيجة الأصوات حيث حصل على نسبة 34‎%‎ فيما يتفوق عليه باييف بنسبة مصوتين بلغ نحو 64 ‎%.

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