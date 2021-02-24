"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 280 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 376021 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 280 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 367015 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6475 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2531 والحالات الحرجة 483 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 376021 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 280 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 367015 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6475 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2531 والحالات الحرجة 483 حالة.