"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 280 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 376021 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 280 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 367015 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6475 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2531 والحالات الحرجة 483 حالة.