شاهد.. تخزين "القصب" ولحوم مجهولة يتسبب في هروب عمالة من سكنهم بالطائف

جولات مستمرة على المطاعم تكشف تدني مستوى النظافة وتكاثر الحشرات

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، عن أحد أكبر المستودعات لتخزين "قصب السكر" داخل سكن عمالة، في حي الشهداء الشمالية، فيما وجد بداخل السكن ثلاجة مُعبأة باللحوم المثلجة مجهولة المصدر، فيما كانت العمالة قد تركت المسكن هروبًا لحظة رؤيتهم المركبات الرسمية للبلدية.

وقد تمت مُصادرة القصب وإتلافه، في حين جرى إغلاق ذلك المستودع المُخالف وغير المُرخص بمتابعة من رئيس بلدية شرق الطائف المهندس عبدالسلام العمري، بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وكان مراقبو البلدية قد أخضعوا عدة مطاعم متنوعة، منها وجبات سريعة، وآخر للمأكولات الباكستانية، كشفوا من خلالها تدني مستوى النظافة، وتكاثر الحشرات وبالذات الصراصير، بخلاف أن اللحوم المُعدة بالوجبات المقدمة مجهولة المصدر وبعضها تعرض للتلف، فيما جرى اتخاذ النظام حيالها.