برعاية "سبق".. مذكرة تفاهم بين"خيرات" ووقف السبيعي

في مجال توفيرالطعام للفئات الأكثر احتياجًا في مدينة الرياض

وقعت جمعية "خيرات" مذكرة تفاهم مع وقف محمد إبراهيم السبيعي تهدف لمساندة جهود الجمعيات الخيرية النشطة في مجال توفير الطعام للفئات الأكثر احتياجًا في مدينة الرياض.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وقف محمد إبراهيم السبيعي، ويمثله الدكتور ممدوح الحوشان أمين عام الوقف وجمعية خيرات لحفظ النعمة ويمثلها الأستاذ عبدالله السبيعي المشرف العام على الجمعية، وذلك في مقر وقف محمد إبراهيم السبيعي.

وأشار الدكتور ممدوح الحوشان بأن الهدف تنفيذ الجمعية لحملةخيرية "وإيصال ٥٠ ألف وجبة إلى الأسر المستفيدة والمحتاجين المسجلين في الجمعية داخل أحياء مدينة الرياض خلال الشهر الحالي".

وتقوم جمعية "خيرات لحفظ النعمة" التي تعمل تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتحمل تصريحاً رقم (733)، بنشاطات تهدف من خلالها إلى توفير الطعام وتوزيعه على المحتاجين وتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع.