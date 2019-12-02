مدير "الأمر بالمعروف بنجران" يهنئ القيادة بذكرى البيعة

أعرب عن قناعته بأن المملكة تعيش اليوم دوحة من الأمن

أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني أن المملكة ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة شهدت تطوراً متسارعاً، وتقدماً وازدهاراً على جميع الأصعدة.

وقال "القحطاني": المملكة اليوم دوحة من الأمن الوارف، يتجسد فيها التلاحم الصادق بين الراعي والرعية، وتشهد تطوراً اقتصادياً مع تخطيط لرؤية مستقبلية بعيدة المدى، وسعيٍ حثيثٍ لتوفير عيش رغيد وبيئة آمنة لشعب ضرب أروع الأمثلة في الوفاء لقيادته وولاة أمره, فهنيئاً لخادم الحرمين الشريفين بشعبه الوفي، وهنيئاً لنا نحن شعب المملكة بقيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة .