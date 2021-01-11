بالفيديو.. موقف كوميدي يتسبب بطرد لاعب

في مباراة للرغبي بفرنسا

شهدت إحدى مباريات بطولة الرغبي في فرنسا جمعت ناديي بيزييه ونيفيرز، الأحد، لقطة كوميدية في اللحظة الأخيرة من عمر المواجهة، تسببت بطرد لاعب.

وحسب الفيديو الذي بثه موقع "روسيا اليوم"، رفع لاعب الفريق الضيف، يوشيا رايسوكي، بفرح حكم المباراة بين ذراعيه، وهزه عدة مرات في الهواء، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء.

ويبدو أنه في اللحظات الأولى بعد الواقعة، لم يرغب الحكم في رفع البطاقة الحمراء بحق اللاعب، وقرر القيام بذلك فقط تحت ضغط من لاعبي بيزييه.

وسيغيب يوشيا الآن عن المباراة القادمة لفريقه في البطولة.

فرنسا مباريات بطولة الرغبي

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11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442 02:16 PM

في مباراة للرغبي بفرنسا

بالفيديو.. موقف كوميدي يتسبب بطرد لاعب

أيمن حسن

الرياض

6 3,064

شهدت إحدى مباريات بطولة الرغبي في فرنسا جمعت ناديي بيزييه ونيفيرز، الأحد، لقطة كوميدية في اللحظة الأخيرة من عمر المواجهة، تسببت بطرد لاعب.

وحسب الفيديو الذي بثه موقع "روسيا اليوم"، رفع لاعب الفريق الضيف، يوشيا رايسوكي، بفرح حكم المباراة بين ذراعيه، وهزه عدة مرات في الهواء، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء.

ويبدو أنه في اللحظات الأولى بعد الواقعة، لم يرغب الحكم في رفع البطاقة الحمراء بحق اللاعب، وقرر القيام بذلك فقط تحت ضغط من لاعبي بيزييه.

وسيغيب يوشيا الآن عن المباراة القادمة لفريقه في البطولة.

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