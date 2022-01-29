رئيسة الوزراء النيوزيلندية تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"

الأعراض لم تظهر على "أرديرن"

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم (السبت) أنها عزلت نفسها؛ بعد اتصالها الوثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا.

وأفاد مكتب رئيسة الوزراء، بأن "أرديرن" لم تظهر لديها الأعراض وهي في حالة صحة جيدة، وفقاً "أسوشيتد برس".

وبين أن تعرض رئيسة الوزراء للإصابة كان خلال رحلة جوية من بلدة كيريكيري إلى أوكلاند أكبر مدن البلاد، وكانت الحاكم العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو أيضًا على متن الرحلة، ودخلت أيضًا في العزل.

من جانبهم، ذكر مسؤولون أن تسلسل الحمض النووي للمصاب سيكتمل، الأحد، ومن المتوقع أن يكون لديه متحور "أوميكرون".