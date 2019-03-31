مكة.. "المياه" تقلّص نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة إلى صفر‏

المهندس "الغامدي": جارٍ العمل على استكمال تنفيذ 13 مشروعاً

نجحت شركة المياه الوطنية في إنجاز مشاريعها بمدينة مكة المكرمة وتفعيلها دون تعثر يُذكر، والوصول بنسبة المشاريع المتعثرة من المشاريع الجاري تنفيذها إلى (صفر‏) هذا العام، لتصبح بذلك دون أي مشاريع متعثرة أو متأخرة في مجالي خدمات المياه والصرف الصحي.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة عملت بكوادرها الوطنية المؤهلة على رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحسين مستواها بمنطقة مكة المكرمة عموماً، ومدينة مكة خصوصاً خلال العام الماضي، وذلك للخروج من دائرة التعثر، ووصولاً هذا العام إلى عدد (صفر) مشروع متعثر من إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها.

وأضاف المهندس "الغامدي": "إن الشركة طبّقت آلية حديثة تعنى بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، مما أدى إلى زيادة عدد المشاريع المنتظمة والمكتملة، التي دخلت حيز الخدمة والتشغيل الفعلي لخدمة المواطنين والزوار وضيوف الرحمن وعملاء الشركة الكرام من خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق معدلات جودة عالية في الخدمات المقدمة".

وبيّن رئيس القطاع الغربي أن الشركة تعمل باستمرار في منطقة مكة المكرمة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة تنفيذ المشاريع، وتحقيق الأهداف المرجوة للوصول إلى مدن بلا مشاريع متعثرة -بمشيئة الله- مبيناً أن الدعم الكبير الذي حظي به القطاع من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي، كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز لتكون مكة المكرمة بلا مشاريع متعثرة خاصة بشركة المياه الوطنية.

وأكد أنه جارٍ العمل على استكمال تنفيذ 13 مشروعاً تكلفتها نحو مليار وسبعمائة مليون ريال، منها 7 مشاريع للمياه، و6 مشاريع للصرف الصحي، ضمن خدمات شركة المياه الوطنية، والتي ستسهم -بمشيئة الله- بعد تنفيذها في الارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي بمكة المكرمة.