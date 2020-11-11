بالفيديو.. قصة "الجراح" مع جاره والمصابيح المشعّة

المستوى الأخضر أكثر توفيراً

تفاجأ يوسف الجراح عند زيارته لجاره بشدة الحرارة المنبعثة من داخل المنزل، وعندما تفحص السبب وجده يستخدم المصابيح المشعة والمتوهجة والتي تبعث الحرارة بطريقة هائلة، وترفع مستوى الاستهلاك الشهري.



يشار إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" حثّ على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"؛ كونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية.