دراسة: السلمون قد يساعد في مكافحة هذا المرض الخطير!

يحث خبراء الصحة والتغذية بشكل مستمر على تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 مرتين في الأسبوع على الأكثر، لما لها من فوائد متعددة على أعضاء الجسم، وقد عززت دراسة جديدة حول سمك السلمون من هذه التوصية.

وحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني، هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تفكر في إضافة سمك السلمون إلى وجباتك الغذائية، إذ توفر هذه السمكة دفعة صحية من فيتامينات (ب 6) و (د)، وهي تتناسب تمامًا مع النظام الغذائي الأكثر صحة في العالم.

مؤخراً، ذكر باحثون أن أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون، قد تلعب دورًا حيويًا في مكافحة تصلب الشرايين، وهي الحالة التي يحدث فيها تراكم لترسبات داخل جدران الشرايين.

وفي الدراسة التي نُشرت في دورية التحقيقات السريرية The Journal of Clinical Investigation، وجد الباحثون أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تشكل جزيئات تنشط مستقبلات يمكن أن تكون مهمة لوقف عملية الالتهاب ومقاومة المرض.

وقال الدكتور هيلدور أرناردوتير، المؤلف الرئيسي للدراسة: "يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في الحماية من تصلب الشرايين بعدة وسائل، لا سيما عن طريق تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي في الإصابة بمرض تصلب الشرايين"، بحسب ما نشر موقع (ايت ذس Eat This).

ومع ذلك، حذرت الدراسة من تناول هذا النوع من الأسماك بشكل زائد عن الحد الطبيعي حتى لا تسبب ضررًا عكسياً بدلًا من العمل على تقليل مخاطر الاصابة بالمرض.

وتؤكد الكثير من الدراسات ارتباط الخصائص المضادة للالتهابات لهذه الأحماض الدهنية بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية الأخرى، بما في ذلك الحفاظ على الصحة العامة للجسم والنشاط العقلي والتقليل من آلام المفاصل وهي مفيدة لصحة القلب والعين وإنتاج الهرمونات ودعم وظائف المناعة ودعم القلب والرئة.

وأحماض أوميجا 3 الدهنية هي فئة من الدهون المتعددة غير المشبعة، ويمنحك سمك السلمون ما يقرب من 2.2 جرام (2198 ملليغرام) من هذه الأحماض. وهي الكمية التي تحتاجها في يوم واحد.

وتقول سامانثا كاسيتي خبيرة التغذية والصحة العامة إن ليس كل أحماض أوميجا مفيدة للجسم، فالأطعمة المصنّعة والموجودة على الأرفف في معظم متاجر البقالة مصنوعة من زيوت منخفضة الجودة، مثل زيت القرطم أو زيت فول الصويا، وهي غنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية بدلاً من أوميجا 3.

وقالت: "عندما تكون أحماض الأوميجا غير متوازنة بهذه الطريقة، فقد تؤدي إلى حدوث التهاب مزمن منخفض الدرجة مرتبط بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك حالات التهاب المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب واضطرابات المزاج".

وتوصي كاسيتي بتناول الأسماك الدهنية مرتين في الأسبوع إلى جانب تناول الأفوكادو وزيت بذور الكتان وزيت الزيتون في معظم أيام الأسبوع.