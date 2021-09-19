"تعليم مكة" تؤكد ضرورة الرفع بأسماء من لم يحصل على جرعتين

في موعد أقصاه منتصف الشهر الحالي

شددت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة على ضرورة أخذ جميع منسوبيها لجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وناشدت جميع مديري ومديرات مكاتب التعليم والمدارس، بضرورة الرفع بأسماء جميع منسوبيها، ممن لم يحصل على جرعتين دون استثناء من معلمين وإداريين، ومستخدمين لإدارة الشؤون الصحية المدرسية.

وحددت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة آخر موعد برفع أسماء منسوبيها يوم الخميس 17/ 2/ 1434هـ وفق نموذج مرسل لهم.