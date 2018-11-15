مستشفى "أطفال الطائف" يحصل على الاعتماد السعودي "سباهي"

بعد اجتياز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة

تسلم مستشفى الأطفال بمحافظة الطائف شهادة الاعتماد من المركز السعودي للمنشآت الصحية " CBAHI" من قبل المجلس الصحي السعودي بعد الاعتماد الكامل.

وجاء ذلك بعد اجتياز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية والتى تم اعتمادها من المركز السعودي للمنشآت الصحية.

كما أن الاعتماد جاء بعد إجراءات عالية الجودة اتبعها مستشفى الأطفال أثناء التقييم للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لسلامة المرضى في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتوفير أعلى الرعاية الصحية المتخصصة بأحدث الأساليب العلمية الحديثة عالميًا.