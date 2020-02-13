وزير الداخلية يستقبل سفراء صربيا وطاجيكستان وغامبيا لدى السعودية

بحث معهم عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة، أمس الأربعاء، سفير جمهورية صربيا لدى المملكة محمد يوسف سباهيتش.

وقام وزير الداخلية أيضاً باستقبال كل من سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي، وسفير جمهورية غامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.