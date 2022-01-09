"تشهير": السجن والغرامة لـ"ياسر مسلم العروي" إثر تحرشه بامرأة

حكمت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بالسجن والغرامة للمواطن "ياسر مسلم محمد العروي" بسبب قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، وذلك بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة "5000" ريال ونشر عقوبته.



ونص الحكم: إدانة المدعى عليه ياسر مسلم محمد العروي بما نسب إليه من التحرش بامرأة، وذلك بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها ومعاقبته عن ذلك بسجنه 8 أشهر وتغريمه مبلغ "5000" ريال ونشر العقوبة بصحيفة "سبق" الإلكترونية".