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أقامه الوفد الدائم للمملكة بالمقر الأممي.. المعلمي استقبل نائبة الأمين العام ووفوداً عدة

بالفيديو.. تكبيرات العيد تصدح في أرجاء الأمم المتحدة ضمن حفل معايدة سعودي

أقام الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة حفل معايدة بالمقر الأممي بحضور السفير عبد الله المعلمي.

وصدحت تكبيرات العيد في أرجاء الأمم المتحدة ابتهاجاً بحلول #عيد_الأضحى_المبارك حيث استقبل المعلمي نائبة الأمين العام أمينة محمد وجمعاً من مندوبي وممثلي الدول الإسلامية الشقيقة لدى #الأمم_المتحدة في أجواء تعكس الأخوة الإسلامية.