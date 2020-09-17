قبل 40 عامًا.. "الموظفون الإداريون" هم من يقومون بمهام مدير المدرسة ووكيلها ﻿

تسليم "مصادر التعلم" و"الإرشاد الصحي" لهم بعدما كانت المهمتان تسندان للمعلمين

كان أصحاب الوظائف الإدارية قبل نحو 40 عامًا يعملون بمهام قيادية في مدارس التعليم، منها مدير المدرسة، ويشغلها من هم على المرتبة السابعة حتى الثانية عشرة، فيما يعمل بمهام وكيل المدرسة من هم على المرتبة السادسة حتى العاشرة.

وقبل نحو 24 عامًا كان الموظفون الإداريون ممن هم على المرتبة السادسة حتى المرتبة الحادية عشرة يعملون بمهام "المرشد الطلابي"، ثم صدر تطبيق لائحة "الوظائف التعليمية" على فئات هذه السلسلة "مدير المدرسة ووكيلها" بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10 / 11 / 1401هـ، ورقم 687 في 7 / 5 / 1402 هـ، بدءًا من تاريخ 1 / 7 / 1402هـ. وتم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية على فئات هذه السلسلة "مرشد طلابي" بدءًا من 1 / 1 / 1418 هـ بقرار وزارة الخدمة المدنية رقم 40997 وتاريخ 2 / 11 / 1417 هـ.

وفي هذا العام الدراسي تم تسليم مهام "مصادر التعلم" و"الإرشاد الصحي" للإداريين بالمدارس بعدما كان يقوم بهاتين المهمتين المعلمون. فيما ينتظر مئات "الإداريين" في وزارة التعليم خلال الشهر بعد القادم صدور ترقياتهم بعدما أنهى عدد كبير منهم التحديثات المطلوبة منهم في نظامَي "فارس" و"بياناتي الوظيفية" في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ إذ حدد تاريخ 16 / 3 / 1442 هـ موعدًا لفتح بطاقة الترقية لمستحقيها، وفقًا لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.