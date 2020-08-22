حسام بن سعود يوجّه بإطلاق حملة "من أجل الباحة"

تهدف إلى نظافة المتنزهات والحدائق والمواقع الأثرية

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بإطلاق حملة "من أجل الباحة"، الهادفة إلى نظافة المتنزهات والحدائق والمواقع الأثرية والسدود بمدينة الباحة ومحافظاتها، حتى تظهر المنطقة بحسنها وجمالها الطبيعي، وكذلك بغرض زيادة الوعي لدى الأهالي والزوار.

وذكر رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران، أن الحملة التي تنطلق غداً، تأتي بالتعاون مع المجلس، وأمانة المنطقة، وفرع وزارة المياه والبيئة والزراعة، وعدد من الإدارات الحكومية، والفرق التطوعية بالباحة.

وقال "ظهران": أتت الحملة بالتزامن مع موسم الصيف وحالة الأمطار التي تشهدها المنطقة، واستغلال ذلك في إعادة تهيئة وتنظيف المواقع السياحية ليأنس الزائر بطبيعة الباحة في جو نقي ومواقع نظيفة تسر الناظرين.