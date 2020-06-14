بلجرشي.. لجنة المسح تنفّذ زيارات ميدانية لأكثر من 2100 عامل بمساكنهم

تعمل وفق آلية محددة تضم عددًا من المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية

نفّذت لجنة المسح والكشف على مساكن العمالة من وباء كورونا كوفيد 19، زيارات ميدانية لمقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة بلجرشي والمراكز التابعة لها، شملت قرابة 2100 عامل في 120 مسكنًا.

وتعمل هذه اللجنة وفق آلية محددة، تضم عددًا من المعايير الصحية المهمة في تقييم اشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية في سكن العمالة، تتضمن إمكانية تحقيق التباعد بين العمال، وأعدادهم داخل مساكنهم، والكشف الطبي عليهم من قِبَل أطباء مختصين من الشؤون الصحية؛ بما يضمن عدم تفشي وباء كورونا في الأوساط العمالية.

وقال رئيس اللجنة عادل بن عوض الزهراني لـ"سبق": تقوم اللجنة بدورها الوطني بزيارات ميدانية منذ بداية أزمة كورونا (كوفيد-19) حسب توجيهات أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ولفت الزهراني إلى أن اللجنة عملت على عدة إجراءات سريعة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا في مساكن العمال؛ مضيفًا أن هذه الجولات والزيارات المستمرة حققت أهدافًا وخطوات إيجابية في متابعة تلك المساكن والاشتراطات الصحية بها، وإخلاء بعض الدور غير الصالحة صحيًّا ووقائيًّا بتلك المساكن.

وأوضح الزهراني أن اللجنة عملت على شرح مفصل عند زيارتهم لكل الموقع، والدور المطلوب من العمال، وما يجب عليهم القيام به لحماية أنفسهم ومن يسكن معهم؛ حيث تُعَد هذه الحلول عاجلة وفق الاشتراطات التي صدرت بهذا الخصوص؛ مبينًا أن عدد الزيارات الميدانية للجنة بلغت حتى الآن أكثر من (120) زيارة، شملت قرابة (2100) عامل، في (120) مسكنًا في المحافظة، وبمتابعة يومية من إمارة المنطقة ممثلة في محافظة بلجرشي ومن رئيس بلدية محافظة بلجرشي المهندس عوض بن ملفي القحطاني لعمل لجنة مساكن العمالة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعتمدة ومعالجة الحالات، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة مشكلة اكتظاظ بعض مواقع إسكان العمال؛ مشددًا على أهمية مواصلة اللجنة الميدانية جهودها المميزة لمتابعة ورصد مساكن العمالة الأجنبية ومعالجة الحالات التي تم رصدها.

جدير بالذكر أن اللجنة مشكّلة برئاسة بلدية بلجرشي، وتنسيق المحافظة وعضوية وزارة الصحة، ممثلة في مكتب الإشراف الصحي بالمحافظة وشرطة محافظة بلجرشي، وفرع وزارة التجارة وفرع الموارد البشرية، وتعمل على متابعة سكن العمالة الأجنبية.