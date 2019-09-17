متحدث "التعليم التقني" يوضح حقيقة تهديد طالبات كلية الخُبر بالشرطة

قال: الوضع التشغيلي مكتمل ونحرص على توفير بيئة تدريبية مثالية

نفى المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي؛ تهديد المعلمات لطالبات كلية التقنية العالمية بالخُبر، بإحضار الشرطة لهن إثر تذمرهن من مسائل عدة في الكلية؛ مبيناً أنها في وضع تشغيلي مكتمل، وأن المؤسسة تحرص على توفير بيئة تدريبية مثالية في المنشآت التدريبية كافة.

تفصيلاً؛ اشتكى عددٌ من أولياء أمور طالبات كلية التقنية العالمية بالخُبر، من عدم تلقي الطالبات أي مناهج أو حصص تعليمية منذ بداية العام الدراسي الجديد، وعدم وجود تكييف في الفصول، كما طُلب منهن التوقيع على إقرار بعدم صرف مكافأتهن لمدة شهرين، وقال أولياء أمور الطالبات لـ "سبق": إن معلمات أجنبيات قمن بتهديد الطالبات بإحضار الشرطة حال تذمرهن من هذه الملاحظات.

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي؛ قيام المعلمات بتهديد الطالبات بإحضار الشرطة.. وقال لـ "سبق": لم تقم المعلمات بتهديد الطالبات بإحضار الشرطة، وإن العمل بدأ بالكلية منذ بداية العام الأكاديمي يوم ١ / ٩ / ٢٠١٩.

وأضاف العتيبي: الكلية في وضع تشغيلي مكتمل والتكييف يعمل بكامل كفاءته.. وتحرص المؤسسة على توفير بيئة تدريبية مثالية في المنشآت التدريبية كافة، مشيراً كما هو معمول به في جميع المنشآت التعليمية الحكومية في المملكة، فإن تأخر صرف المكافآت للطالبات المستجدات هو أمر اعتيادي حيث يتطلب ذلك بعض الإجراءات من جهات أخرى عدة دون حرمان الطالبة من أيّ حقوق مالية حيث تصرف جميع المبالغ بأثر رجعي.. علماً بأن الطالبات المستمرات من العام الماضي سيستمر صرف مكافآتهن بشكل طبيعي دون تأخير.