"الصحة": تسجيل 337 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 346 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374366 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 346 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365363 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6454 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2549 والحالات الحرجة 497 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374366 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 346 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365363 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6454 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2549 والحالات الحرجة 497 حالة.