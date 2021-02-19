"الصحة": تسجيل 337 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 346 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374366 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 346 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365363 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6454 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2549 والحالات الحرجة 497 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442 03:37 PM

"الصحة": تسجيل 337 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 346 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374366 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 346 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365363 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6454 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2549 والحالات الحرجة 497 حالة.

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