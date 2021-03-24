"بافقيه" يشكر القيادة بمناسبة إصدار 4 صكوك لمشروع "مسار" بمكة

نوّع بالأبعاد التنموية للموافقة السامية في تعزيز دور "هيئة العقارات"

رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، جزيل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على صدور الموافقة السامية بإصدار 4 صكوك لمشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي "مسار" بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، منوها بالأبعاد التنموية الواسعة لهذه الموافقة؛ التي تمثل إسناداً لدور الهيئة في ابتكار حلول متقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص، تسهم في تعزيز دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في دعم الحراك الاقتصادي والتنموي وتوفير بيئة عمرانية متكاملة ومزدهرة.

وأوضح أن المنهجية التنموية التي اعتمدتها الهيئة في تسهيل تمكين القطاع الخاص والمواطنين وجميع الأطراف عبر هذا المشروع الريادي، تأتي امتداداً لدور الهيئة في معالجة وإنجاز العديد من الصكوك التي تعود لبعض المشاريع الكبرى في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وإعادة تنظيمها وفق معايير رفيعة تحفظ حقوق الجميع وتمكنهم من الدخول إلى بيئة عقارية استثمارية شفافة وأمنة بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وأكد "بافقيه" أن هذا المشروع الذي تصل استثماراته إلى أكثر من 23 مليار ريال يعد محركا اقتصاديا وتنمويا في مدينة مكة المكرمة يسهم في تعزيز التنمية العقارية والاقتصادية الشاملة.