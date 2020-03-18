مقتل "عزيزاني" قائد إحدى المليشيات الإيرانية المسلحة في سوريا

أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المرتزق الإيراني مهران عزيزاني، قائد إحدى مليشيات الملالي الطائفية في سوريا لقي مصرعه بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.
مهران عزيزاني
وأضافت الوكالة، أن "عزيزاني" كان يتمركز مع مليشياته الطائفية بالقرب من مرقد عزيزاني.
بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "النصرة"
أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المرتزق الإيراني مهران عزيزاني، قائد إحدى مليشيات الملالي الطائفية في سوريا لقي مصرعه بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.
وأضافت الوكالة، أن "عزيزاني" كان يتمركز مع مليشياته الطائفية بالقرب من مرقد عزيزاني.