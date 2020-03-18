مقتل "عزيزاني" قائد إحدى المليشيات الإيرانية المسلحة في سوريا

بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "النصرة"

أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المرتزق الإيراني مهران عزيزاني، قائد إحدى مليشيات الملالي الطائفية في سوريا لقي مصرعه بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.


وأضافت الوكالة، أن "عزيزاني" كان يتمركز مع مليشياته الطائفية بالقرب من مرقد عزيزاني.

مهران عزيزاني

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 06:48 PM

بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "النصرة"

مقتل "عزيزاني" قائد إحدى المليشيات الإيرانية المسلحة في سوريا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المرتزق الإيراني مهران عزيزاني، قائد إحدى مليشيات الملالي الطائفية في سوريا لقي مصرعه بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.


وأضافت الوكالة، أن "عزيزاني" كان يتمركز مع مليشياته الطائفية بالقرب من مرقد عزيزاني.

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