مقتل "عزيزاني" قائد إحدى المليشيات الإيرانية المسلحة في سوريا

بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "النصرة"

أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المرتزق الإيراني مهران عزيزاني، قائد إحدى مليشيات الملالي الطائفية في سوريا لقي مصرعه بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.



وأضافت الوكالة، أن "عزيزاني" كان يتمركز مع مليشياته الطائفية بالقرب من مرقد عزيزاني.