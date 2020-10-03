بالصور .. مصر تكتشف 59 تابوتاً فرعونياً عمرها 2600 سنة

تُعرض في المتحف الكبير

أعلنت مصر اليوم (السبت) عن كشف أثري جديد شمل 59 تابوتاً خشبياً بحالتها الأولى داخل آبار للدفن بمنطقة سقارة، إضافة لعدد كبير من التمائم وتماثيل الأوشابتي واللقى الأثرية.

وبين وزير السياحة والآثار خالد العناني في مؤتمر صحفي أن البعثة المصرية العاملة بالمنطقة عثرت على ثلاثة آبار للدفن على أعماق مختلفة تتراوح بين 10 أمتار و12 مترًا بداخلها 59 تابوتًا خشبيًا ملونًا معظمها في حالة حفظ جيدة، ومحتفظة بألوانها الأصلية.

وأضاف "العناني" أن التوابيت تخص مجموعة من الكهنة وكبار الموظفين في العصر المتأخر ويرجع تاريخها لنحو 600 عام قبل الميلاد، أي أنها مغلقة ولم تفتح منذ قرابة 2600 عام، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح الوزير أن بداية الكشف كانت قبل ثلاثة أسابيع، عندما عُثر على 13 تابوتًا ثم 14 آخرين ليصبح العدد 27، فيما وصل العدد قبل المؤتمر الصحفي اليوم إلى 59 مع توقع استخراج المزيد من التوابيت مستقبلاً.

ويعد هذا أول كشف أثري تعلن عنه مصر منذ بدء تفشي جائحة كورونا عالميًا، ومن المنتظر أن تنقل هذه التوابيت للعرض بالمتحف المصري الكبير، الذي يجري الانتهاء من إعداده وتهيئته للافتتاح قريبًا.