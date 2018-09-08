صاحب "علي بابا" .. أغنى رجل في الصين يترك منصبه ويخصّص ثروته للأعمال الخيرية

قال أغنى رجل في الصين، جاك ما؛ إنه يخطّط لمغادرة موقعه العملاق "علي بابا"، والانتقال إلى مجال التعليم، وفق ما نقل موقع "ذا آدج".

وفي مقابلة مع "بلومبرغ"، قال رئيس مجلس إدارة "علي بابا"، إنه يخصّص مزيداً من وقته وثروته للأعمال الخيرية، وإنشاء مؤسسة تحمل اسمه تركّز على مجال التعليم، موضحاً "أحب التعليم".

وذكر أنه اختار أن يسير على نفس نهج الملياردير الأمريكي بيل جيتس؛ مؤسّس "مايكروسوفت"، مضيفاً: "مغادرة هذه الشركة لا تعني نهاية الحياة .. بل بداية مسيرة جديدة".

وحسب موقع "سكاي نيوز"، يشير مؤشر "بلومبرغ" للمال والأعمال، إلى أن صافي ثروة ما؛ يناهز 40 مليار دولار؛ ما يجعله أغنى رجل في الصين.

وكان "علي بابا"، عملاق التجارة الإلكترونية، قد سجّل ارتفاعا في المبيعات بلغ 168.2 مليار يوان (19.17 مليار جنيه إسترليني)، أي بزيادة 39.3 في المائة عن العام الماضي.

وجاك ما؛ الذي سيحتفل بميلاده الرابع والخمسين، الإثنين، عاشق لمؤلفات الصيني لويس تشا؛ حول فنون الدفاع عن النفس، كما أنه يمارس "تاي تشي" لأكثر من 30 عاماً.