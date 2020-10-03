جنوب أفريقيا: تسجيل 1749 إصابة جديدة و43 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 1749 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، و 43 حالة وفاة جديدة .

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 678 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 16 ألفاً و909 حالات وفاة .