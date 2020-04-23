"الزكاة": تعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط والإقرارات الضريبية

إطلاق 15 مبادرة لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم، أن أي شخص مسجل في الهيئة ولكن لم يقدم إقراراته الضريبية ولم يكشف عن أي ضرائب خلال الفترة الماضية، وقام بالتصريح عن المبالغ الضريبية والإقرارات الضريبية؛ فبإمكانه أن يستفيد من تعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامة الإقرارات الضريبية، وعدم التعاون، مشيرًا إلى أن بإمكانه كذلك أن يتقدم على مبادرة التقسيط من دون دفعة مقدمة.



وقال متحدث "الزكاة والدخل" في المؤتمر الصحفي المشترك: استفاد 637 ألف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد، كما استفاد 213 ألف مكلف من تأجيل سداد القيمة المضافة.



وأشار إلى إطلاق 15 مبادرة تهدف لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية.