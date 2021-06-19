"المعلمي" يهنئ نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة تعيينها

أكد تطلع وفد المملكة لدى الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل معها

‬هنّأ المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، بمناسبة إعادة تعيينها نائبة للأمين العام للمنظمة.

وأعرب السفير المعلمي، في بيان صحفي اليوم، عن تطلع وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى مواصلة العمل معها في مختلف المجالات.