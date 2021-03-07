السداد خلال عام.. صدور رسوم الأراضي البيضاء لمدينة جدة

البرنامج دعا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إصدار رسومه للدورة الخامسة لمدينة جدة لعام 1442 - 1443.

ووفق تغريدة على حساب "الأراضي البيضاء" على تويتر، اليوم، دعا البرنامج المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.