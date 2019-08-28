مفقودة الطائف ما زالت مختفية .. وبلاغ العثور عليها ينتهي بـ "ليست هي"

تُعاني حالة نفسية .. الجهات الأمنية وفِرق الإنقاذ التطوعية تواصلان البحث

تواصل الجهات الأمنية ممثلةً في دوريات الأمن والدفاع المدني، وبعض فِرق البحث والانقاذ التطوعية، البحث عن فتاة تُعاني حالة نفسية فُقدت عن أسرتها، التي بادرت بدورها بإبلاغ العمليات عن اختفائها.

وكانت قد انطلقت مهام فِرق الإنقاذ والبحث "أركان وساعد" فجر اليوم الأربعاء، وتمّ تحديد موقع المنزل الذي كانت قد خرجت منه الفتاه باعتبارها تسكنه في أحد الأحياء داخل الطائف، في الوقت الذي كان قد ورد بلاغ بأنهم وجدوا الفتاة في أحد أقسام الشرطة، وبعد توجّه والد الفتاة للقسم اتضح أنها لم تكن هي المفقودة.

وما زالت مهام البحث عن الفتاة تتواصل، وستوافيكم "سبق" بالمستجدات.