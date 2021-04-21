لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة بالطائف

أغلقت محالّ لعدم وجود رُخص نظامية لديها

نفّذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف، ضمن جهودها للوقوف على منافذ البيع لتطبيق نظام مكافحة التدخين، جولة ميدانية، أسفرت عن رصد العديد من المخالفات، تمثلت في وجود مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس "شمة - تمباك - سجائر"، بالإضافة إلى إغلاق محالّ نظرًا لعدم وجود رُخص نظامية لديها.

وقد أعدت اللجنة محضرًا بذلك، فيما تمت مصادرة المواد المخالفة للنظام وإتلافها.