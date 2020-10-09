"الآسيوي" يحدّد مكان إقامة منافسات دوري الأبطال لشرق القارة

خلال الفترة من 18 نوفمبر حتى 13 ديسمبر في الدوحة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة شرق القارة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد الاتفاق بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري لكرة القدم.

وتقام منافسات دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق خلال الفترة من 18 نوفمبر حتى 13 ديسمبر، حيث تأتي إقامة هذه المنافسات بعد استكمال منافسات الغرب في قطر.

وتستأنف منافسات الشرق في دوري أبطال آسيا من خلال استكمال مباريات دور المجموعات ثم دور الـ 16 والدورين ربع النهائي وقبل النهائي.

وسيُقام النهائي يوم 19 ديسمبر 2020، وسيتم الإعلان عن مكان إقامة النهائي في وقتٍ لاحق.