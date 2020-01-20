"عطنا شاهي".. أمير الباحة يتوقف بجوار "كشك" بعقبة الباحة ويؤكد: "أنتم عيالي"

خلال توجهه للمخواة لافتتاح مهرجان الربيع

فاجأ أمير الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، أحد "أكشاك" بيع الشاي في عقبة الباحة بالتوقف بجواره وطلب الشاي، والانتظار لحين تجهيزه ثم دفع قيمة "كوب الشاي" للطفل.

جاء ذلك عصر اليوم، أثناء توجه أمير الباحة لمحافظة المخواة، لافتتاح مهرجان الربيع، وأثناء انتظار أمير الباحة صادف وجود مواطن بالموقع الذي استأذن الأمير بتوثيق "اللحظة الجميلة".

وبادر أمير الباحة بسؤال "صاحب الشاي": ماذا تحتاجون؟ ومضيفًا: "أي شيء تبونه حاضرين، أنتم عيالي الصغير إبن ، والكبير أب".