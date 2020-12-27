أمير ‏حائل يعلن أسماء الفائزين بجائزته "بصمة" في نسختها الثالثة

أعلن- قبل قليل- الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الفائزين في جائزته "بصمة" في نسختها الثالثة.
وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:
فرع "أداء":
-المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل
-مشروع المياه الشامل ومشروع برج المياه
-مشروع المدينة الاسثمارية، ومشروع تطوير وتحسين منطقة المغواة،ومشروع تطوير وتحسين منطقة برزان.
فرع "تميز":
-عادل بن صالح آل الشيخ وكيل إمارة منطقة حائل
-اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي مدير شرطة منطقة حائل
-الدكتور حمود بن فهد الشمري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل سابقا
-العميد سلوم بن مسعد النفيعي مدير إدارة المخدرات بمنطقة حائل
-فارس بن محمد حزام مدير القناة الاخبارية السعودية
-عبدالعزيز بن عبدالله السيف الرئيس التنفيذي لرالي حائل الدولي
-خالد بن عيد الجمعان مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل
-فهد بن محمد العفنان مدير محطة تلفزيون منطقة حائل
-فؤاد بن فهد الغصاب المدير التنفيذي لرالي حائل الدولي
-فريح بن محمد العياد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل
-عبدالرحمن حمد اليحيا مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بحائل
-بدر بن حمود الصعيدي مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل
-محمد بن نوح الغويري مدير عام الأحوال المدنية بحائل
فرع "عطاء":
-مؤسسة العجيمي الخيرية
-رجل الأعمال حمود بن جزاع الرضيمان
-فريق الهلال الأحمر التطوعي
فرع "مبادرة":
-مبادرة إنشاء الكلية التقنية بمحافظة الحائط
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل
-مبادرة مركز الدعم المجتمعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل
-مبادرة الأمير عبد العزيز بن سعد ( عيونكم بعيوننا )
التجمع الصحي بحائل
-مبادرة وسام التميز بمكتب تعليم الجنوب بتعليم حائل-بنات
فرع "إبداع":
-واحة الإبداع بجامعة حائل
-طلال بن محمد باغر (ملحن )
-الدكتور عيد بن حمد اليحيى معد برنامج على خطى العرب
-هند بنت ملفي الشمري مخرجة سينمائية
-عبد الله بن عبدالعزيز الخزام اعمال تراثية
-الدكتورة شيمه بنت محمد الشمري
مؤلفة وروائية
-ناصر بن عزيز الرشيدي قناة حائل للتعلم النشط
-روضة عناية اليوم برامج وأعمال متطورة
-حمد بن عبدالعزيز الشغدلي
النحت على الرخام ( الفن التشكيلي )
-خلفة بنت عواد الشمري في فن الرسم التشكيلي
-المركز الأول للمسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة (جامعة حائل ) ويمثله المهندس عبد الرحمن بن فهد الزامل.
-هويشل سعود الهويشل جائزة المعلم المتميز على مستوى دول الخليج العرب
-المركز الثالث لمسابقة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي مسار الطاقة (جامعة حائل) ويمثله أيمن بن حماد الشمري وبدر بن مزعل العنزي وفهد بن عبيد الحربي ومحمد بن أحمد الشدوخي.
-الطالبة ليان بنت زيد الهمشي عن بحوثها ومشاركاتها المحلية والعالمي.
في أفرع الأداء والتميز والعطاء والمبادرة والإبداع والتأليف وكتابة الرواية
أعلن- قبل قليل- الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الفائزين في جائزته "بصمة" في نسختها الثالثة.
وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:
فرع "أداء":
-المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل
-مشروع المياه الشامل ومشروع برج المياه
-مشروع المدينة الاسثمارية، ومشروع تطوير وتحسين منطقة المغواة،ومشروع تطوير وتحسين منطقة برزان.
فرع "تميز":
-عادل بن صالح آل الشيخ وكيل إمارة منطقة حائل
-اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي مدير شرطة منطقة حائل
-الدكتور حمود بن فهد الشمري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل سابقا
-العميد سلوم بن مسعد النفيعي مدير إدارة المخدرات بمنطقة حائل
-فارس بن محمد حزام مدير القناة الاخبارية السعودية
-عبدالعزيز بن عبدالله السيف الرئيس التنفيذي لرالي حائل الدولي
-خالد بن عيد الجمعان مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل
-فهد بن محمد العفنان مدير محطة تلفزيون منطقة حائل
-فؤاد بن فهد الغصاب المدير التنفيذي لرالي حائل الدولي
-فريح بن محمد العياد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل
-عبدالرحمن حمد اليحيا مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بحائل
-بدر بن حمود الصعيدي مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل
-محمد بن نوح الغويري مدير عام الأحوال المدنية بحائل
فرع "عطاء":
-مؤسسة العجيمي الخيرية
-رجل الأعمال حمود بن جزاع الرضيمان
-فريق الهلال الأحمر التطوعي
فرع "مبادرة":
-مبادرة إنشاء الكلية التقنية بمحافظة الحائط
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل
-مبادرة مركز الدعم المجتمعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل
-مبادرة الأمير عبد العزيز بن سعد ( عيونكم بعيوننا )
التجمع الصحي بحائل
-مبادرة وسام التميز بمكتب تعليم الجنوب بتعليم حائل-بنات
فرع "إبداع":
-واحة الإبداع بجامعة حائل
-طلال بن محمد باغر (ملحن )
-الدكتور عيد بن حمد اليحيى معد برنامج على خطى العرب
-هند بنت ملفي الشمري مخرجة سينمائية
-عبد الله بن عبدالعزيز الخزام اعمال تراثية
-الدكتورة شيمه بنت محمد الشمري
مؤلفة وروائية
-ناصر بن عزيز الرشيدي قناة حائل للتعلم النشط
-روضة عناية اليوم برامج وأعمال متطورة
-حمد بن عبدالعزيز الشغدلي
النحت على الرخام ( الفن التشكيلي )
-خلفة بنت عواد الشمري في فن الرسم التشكيلي
-المركز الأول للمسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة (جامعة حائل ) ويمثله المهندس عبد الرحمن بن فهد الزامل.
-هويشل سعود الهويشل جائزة المعلم المتميز على مستوى دول الخليج العرب
-المركز الثالث لمسابقة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي مسار الطاقة (جامعة حائل) ويمثله أيمن بن حماد الشمري وبدر بن مزعل العنزي وفهد بن عبيد الحربي ومحمد بن أحمد الشدوخي.
-الطالبة ليان بنت زيد الهمشي عن بحوثها ومشاركاتها المحلية والعالمي.