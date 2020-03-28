شاهد.. ماذا قال "أمين مكة" من داخل سوق الخضراوات والأسماك المركزي بمكة

أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وفرة الفواكه والخضراوات بمكة المكرمة.

جاء ذلك في جولة قام بها أمين العاصمة المقدسة في سوق الخضراوات والأسماك المركزي بالكعكية صباح اليوم، لافتًا إلى أن الأسعار معقولة ولا تشهد ارتفاعًا، فضلاً عن وفرة الخضراوات والفواكه بجميع المحال المنتشرة في أرجاء العاصمة المقدسة، إلى جانب الأسواق المركزية.

وأضاف: "التجمعات هي من إحدى المشاكل التي نرجو من المواطنين عدم التجمع قدر الإمكان".