خادم الحرمين يوجّه بصرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف 850ر1 مليار ريال ( مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ) بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة .

وتأتي هذه المكرمة الكريمة حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الضمان الاجتماعي

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11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 03:39 AM

خادم الحرمين يوجّه بصرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

عبدالله البرقاوي

الرياض

79 81,127

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف 850ر1 مليار ريال ( مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ) بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة .

وتأتي هذه المكرمة الكريمة حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الضمان الاجتماعي

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