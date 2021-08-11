النشاط الكشفي بتعليم مكة ينظم حقيبة من الدورات التدريبية

ضمن ملتقى "شارة وهواية".. ويستمر حتى السابع من محرم

نظم النشاط الطلابي بتعليم مكة المكرمة دورة تدريبية في مجالات متنوعة ضمن فعاليات ملتقى "شارة وهواية" الذي يستمر حتى السابع من شهر محرم، ويستهدف كشافة تعليم مكة المكرمة، وتقام الفعاليات عن بُعد عبر برنامج الزووم.

وتفصيلاً، جاءت الدورة الأولى عن الصحافة، وقدمها المدرب محمد الزبيدي، وتحدث خلال الدورة عن نشأة الصحافة وتعريفها، وتضمنت عددا من المحاور، منها طريقة صياغة الأخبار، وأنواع الخبر الصحفي، والمقالات الصحفية والفرق بينهما، وكيفية التقاط الصورة الصحفية الصحيحة.

وحملت الدورة الثانية عنوان "الإسعافات الأولية"، وقدمها المدرب المتخصص أنور بن عبيد الأنصاري، وهدفت إلى بيان طرق تقديم الإسعافات الأولية في بعض الحالات مثل الحروق والجروح والكسور، وكذلك في حالات النزيف، وبيان أهمية تقديم الإسعافات للمصاب حتى يتم نقله عبر الإسعاف للمستشفى، وأهمية وجود شنطة الإسعافات مع التعريف بأهم محتوياتها. وكذلك تطرق المدرب للأخطاء التي تقع عند حمل المصاب مع بيان الطريقة الصحيحة في ذلك.

أما الدورة الثالثة فكانت عن "صديق المرور"، وقدمها أيضًا المدرب أنور بن عبيد الأنصاري. وتضمنت الدورة إيضاح عدد من التعليمات المرورية كضرورة اتباع تعليمات رجل المرور والإشارات المرورية ومدلولاتها، وحقوق الطريق الرئيسي والفرعي، وشرح أهم الأنظمة الحكومية لقيادة السيارة من أساسيات السلامة المرورية للمركبة.

وكانت الدورة الرابعة عن "هاوي الإلكترونيات"، قدمها المدرب محمد الزبيدي، واشتملت على عدد من المحاور، منها الجانب التاريخي لبداية التعامل مع الإلكترونيات التي جرت في القرن الماضي، والتطورات التي حصلت بعد ذلك، والفوائد التي جناها الإنسان من استخدامها، وبيان أجزاء الدائرة الإلكترونية، ووظيفة كل جزء فيها، مع التعرف على أجهزة القياس والأدوات المستخدمة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب تسليط الضوء على بعض الأعطال وطريقة إصلاحها.

وشهدت الدورات التدريبية تفاعلاً كبيرًا من قِبل المتدربين بمراحلهم الكشفية الثلاث (الأشبال والفتيان والمتقدم)، الذين أشادوا بإجادة النشاط الكشفي، واختيار عناوين ومحاور الدورات التي تلبي حاجة المجتمع في الفترة الحالية مواكبة للتطورات التي تشهدها السعودية وفق رؤية 2030.

ويواصل النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة أنشطة وبرامج ملتقى شارة وهواية بتقديم عدد من الدورات الإضافية، هي: دورة صديق النخلة، ودورة فنون الحبال، يقدمها المدرب والقائد الكشفي عبد الله رزق الله الحارثي عن بُعد عبر تطبيق زووم.



