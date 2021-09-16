وزراء الخارجية الخليجيون يجتمعون في الرياض لمتابعة قرارات قمة العلا

عقد اجتماعين منفصلين مع وزيري الخارجية اليمني والعراقي

يُعقد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم؛ لبحث عدد من الملفات، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة العلا.

ومن المقرر عقد اجتماعين منفصلين مع وزير الخارجية اليمني، ووزير الخارجية العراقي.